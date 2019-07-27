Пулев хочет встретиться с Энди Руисом
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев выразил готовность провести встречу с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.
«Стремлюсь встретиться с Энди Руисом. Готов встретиться с ним в любой точке мира. Давайте организуем такой поединок», — приводит слова болгарина Fightnews.
Напомним, Кубрат Пулев является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF. В прошлом он бился за титул чемпиона мира, но уступил во встрече с Владимиром Кличко. Предыдущий поединок Пулев провёл с Богданом Дину.
Что касается Руиса, напомним, предыдущий бой он провёл с Энтони Джошуа, отобрав у того титулы чемпиона мира. Следующий поединок он также должен провести с британцем.
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