Пулев хочет встретиться с Энди Руисом

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев выразил готовность провести встречу с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

«Стремлюсь встретиться с Энди Руисом. Готов встретиться с ним в любой точке мира. Давайте организуем такой поединок», — приводит слова болгарина Fightnews.

Напомним, Кубрат Пулев является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF. В прошлом он бился за титул чемпиона мира, но уступил во встрече с Владимиром Кличко. Предыдущий поединок Пулев провёл с Богданом Дину.

Что касается Руиса, напомним, предыдущий бой он провёл с Энтони Джошуа, отобрав у того титулы чемпиона мира. Следующий поединок он также должен провести с британцем.