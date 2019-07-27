Чавес-младший встретится с колумбийцем Браво

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший возобновит карьеру в августе 2019 года. Мексиканец примет участие в вечере профессионального бокса в Сан-Хуан-де-лос-Лагос, сообщает Boxingtalk.

Соперником Чавеса-младшего станет малоизвестный колумбиец Эверт Браво (25-10- 1, 19 КО). Чавес предпримет попытку возобновить карьеру не в первый раз. За последние несколько месяцев уже несколько раз сообщалось, что Чавес встретится с экс-чемпионом мира Серхио Мартинесом. Но в конечном счёте стороны не договорились о проведении этого боя.

Предыдущий раз Чавес появлялся в ринге в 2017 году, когда проиграл Саулю Альваресу. Что касается Браво, то колумбиец никогда не боксировал с известными соперниками. Эверт проиграл три последние встречи.