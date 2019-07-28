Царукян: прогноз на бой Хабиба с Порье оставлю при себе

Боец UFC Арман Царукян отказался давать прогноз на бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. Также Царукян рассказал о ситуации вокруг видеозаписи с Порье, на которой американец называет себя «настоящим чемпионом». Тот ролик был выложен на странице Армана в «Инстаграме».

«Ситуация с Хабибом и Порье? Мы просто спарринговали. Не думал, что будет такой ажиотаж. Начался всплеск не очень хороших комментариев. Потом я спросил Порье, видел ли он комментарии, видел ли он, что все говорят, будто он просто временный чемпион. Он ответил утвердительно и после спросил, как сказать, фразу „я настоящий чемпион“ на русском. Потом мы сняли ролик и я специально скинул ролик, чтобы люди видели, что мы тоже шутим, а не только тренируемся.

Прогноз на бой Хабиба и Порье? Я оставлю при себе. На 90% уверен в победителе и поставлю на него. Потом я вам скажу, остался я в плюсе или в минусе", — рассказал Царукян в интервью, размещённом на YouTube-канале UFC Russia.