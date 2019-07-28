Чемпион мира по боксу планирует пожертвовать семье Дадашева $ 30 тыс.

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и WBC Хосе Карлос Рамирес планирует собрать для семьи Максима Дадашева около $ 30 тыс. Ранним утром 28 июля мск Рамирес победил в объединительном бою Мориса Хукера, отобрав у того пояс по версии WBO.

Рамирес планирует выставить на аукцион шорты и перчатки, которые он использовал в противостоянии с Хукером. Кроме того, он рассчитывает выделить семье Дадашева часть гонорара от боя с Хукером. В общей сложности Рамирес надеется выручить около $ 30 тыс., сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Лэнс Паджмайер.

Отметим, что Дадашев выступал с Рамиресом в одной весовой категории. Напомним, ранее вдова Дадашева рассказала, что будет подавать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд и рефери рокового боя.