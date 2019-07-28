Уайлдер считает, что Джошуа проиграет Руису и во второй раз

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер полагает, что бывший чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа проиграет Энди Руису и во второй раз. Вместе с тем, по слова американца, Энтони не придётся ставить крест на карьере даже после второй осечки.
«Поражение от Руиса — не конец для Джошуа. Поражение вовсе не означает, что наступил конец. Даже если он проиграет и во втором их бою, что, думаю он сделает, это не поставит на нём крест. Я не думаю, что Энтони понимает причины поражения. Он упал в нокдаун четыре раза, на мой взгляд, он просто сдался.
В целом я был счастлив за Руиса. Он, как и многие другие, надеялся получить лотерейный билет, а после сказал: «Мама, мы больше не будем жить с трудностями». Это меня очень тронуло, потому что все мы из одного теста и все пытаемся поддерживать наши семьи", — приводит слова американца BoxingScene.
- 28 июля 2019
-
15:58
-
14:45
-
13:28
-
12:38
-
12:17
-
11:34
-
10:25
-
09:30
-
09:15
-
09:07
-
08:34
-
00:20
- 27 июля 2019
-
23:39
-
22:52
-
22:01
-
20:59
-
19:57
-
18:59
-
17:59
-
16:23
-
15:23
-
14:46
-
14:03
-
12:26
-
11:46
-
10:25
-
09:18
-
00:57
- 26 июля 2019
-
23:46
-
22:34
-
21:50
-
20:52
-
19:43
-
18:35
-
17:57