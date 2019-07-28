Уайлдер считает, что Джошуа проиграет Руису и во второй раз

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер полагает, что бывший чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа проиграет Энди Руису и во второй раз. Вместе с тем, по слова американца, Энтони не придётся ставить крест на карьере даже после второй осечки.

«Поражение от Руиса — не конец для Джошуа. Поражение вовсе не означает, что наступил конец. Даже если он проиграет и во втором их бою, что, думаю он сделает, это не поставит на нём крест. Я не думаю, что Энтони понимает причины поражения. Он упал в нокдаун четыре раза, на мой взгляд, он просто сдался.

В целом я был счастлив за Руиса. Он, как и многие другие, надеялся получить лотерейный билет, а после сказал: «Мама, мы больше не будем жить с трудностями». Это меня очень тронуло, потому что все мы из одного теста и все пытаемся поддерживать наши семьи", — приводит слова американца BoxingScene.