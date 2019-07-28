Сайборг может покинуть UFC из-за Дэны Уайта
Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг может покинуть организацию из-за плохих отношений с Дэной Уайтом. По словам Сайборг, слова Уайта вредят её репутации.
«У меня много недопонимания с UFC. Я не жалуюсь, но речь не только о боях. Люди не видят внутренних событий, которые мешают мне остаться в организации. Все знают, что у меня не лучшие отношения с промоушеном. У меня плохие отношения с Дэной Уайтом. Он задевает меня, говорит разное. Уайт при этом не намерен извиняться.
Дэна говорит, что я не хочу поединка с Амандой Нуньес. Он лжёт, потому что я сразу сказала ему, что хочу реванш. В итоге это вредит моей репутации. Если я останусь в UFC, не хочу, чтобы моей репутации был нанесён ущерб», — приводит слова Крис Сайборг MMAFighting.
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