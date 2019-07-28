Бывшего чемпиона по кикбоксингу нашли застреленным в Санкт-Петербурге

В реке Мойке в Санкт-Петербурге было обнаружено тело бывшего чемпиона РФ по кикбоксингу Сергея Карпенко, сообщает РЕН ТВ. Тело спортсмена обнаружили 27 июля. Его в воде заметили прохожие и вызвали сотрудников МВД. Обстоятельства смерти спортсмена выясняются. Осмотр показал, что 50-летнему Сергею Карпенко выстрелили в голову.



Сергей Карпенко — многократный победитель профессиональных боев и международных турниров по кикбоксингу.



В 1991 году он выиграл чемпионат СНГ, в 1992 году — первенство России и Вооружённых сил, а в 1993-м стал финалистом чемпионата Европы. С 1992 по 1997 год Карпенко выступал за немецкий клуб, став чемпионом Берлина, победителем Кубка Германии и многих международных турниров.