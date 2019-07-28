Российский боец с нарушением слуха дебютирует в UFC 22 сентября

Российский боец смешанных единоборств Аскар Аскаров дебютирует в UFC 22 сентября 2019 года на турнире в Мексике. Его соперником станет Брэндон Морено. Об этом сообщил официальный испаноязычный твиттер-аккаунт UFC.

26-летний Аскаров — бывший чемпион организации ACB, в ММА он одержал 10 побед и ни разу не проигрывал. Кроме того, Аскаров стал победителем Сурдлимпийских игр 2017 года, в которых участвуют спортсмены с нарушением слуха.



Аскар с рождения имеет проблемы со слухом, однако это не помешало ему добиться успеха в смешанных единоборствах.



Брэндон Морено выступает в промоушене UFC с 2016 года. В организации он провёл шесть поединков, в которых одержал четыре победы и дважды проиграл.