Холлоуэй заработал $ 390 тыс. за победу над Эдгаром

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заработал $ 390 тыс. за свою победу над Фрэнки Эдгаром на турнире UFC 240, сообщает Sports Daily. Его соперник, в свою очередь, получил $ 280 тыс. Российский боец UFC Арман Царукян за победу над Оливье Обена-Мерсье единогласным решением судей получил $ 23,5 тыс.



UFC 240. Эдмонтон



Основной кард



Макс Холлоуэй – Фрэнки Эдгар – победа Холлоуэя единогласным решением судей.

Крис Сайборг – Фелисия Спенсер – победа Сайборг единогласным решением судей.

Джофф Нил – Нико Прайс – победа Нила техническим нокаутом во втором раунде.

Оливер Обин-Мерсье – Арман Царукян – победа Царукяна единогласным решением судей.

Кшиштоф Джотко – Марк-Андре Баррио – победа Джотко единогласным решением судей.