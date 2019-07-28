Холлоуэй заработал $ 390 тыс. за победу над Эдгаром
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заработал $ 390 тыс. за свою победу над Фрэнки Эдгаром на турнире UFC 240, сообщает Sports Daily. Его соперник, в свою очередь, получил $ 280 тыс. Российский боец UFC Арман Царукян за победу над Оливье Обена-Мерсье единогласным решением судей получил $ 23,5 тыс.
UFC 240. Эдмонтон
Основной кард
Макс Холлоуэй – Фрэнки Эдгар – победа Холлоуэя единогласным решением судей.
Крис Сайборг – Фелисия Спенсер – победа Сайборг единогласным решением судей.
Джофф Нил – Нико Прайс – победа Нила техническим нокаутом во втором раунде.
Оливер Обин-Мерсье – Арман Царукян – победа Царукяна единогласным решением судей.
Кшиштоф Джотко – Марк-Андре Баррио – победа Джотко единогласным решением судей.
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