Уайт: Макгрегора бесят мои слова о том, что Масивдаль слишком крупный для него

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландский боец Конор Макгрегор остался недоволен словами Уайта о том, что Хорхе Масивдаль слишком крупный для Конора.



«Думаю, Масивдаль слишком крупный для Конора. Но сам Конор с этим не согласен. Он не обрадовался моим словам о том, что Хорхе слишком крупный для боя с ним. Макгрегор сказал, что его это бесит. Я говорил много раз — Конор будет драться с кем угодно, с мне неважно, злится он на меня или нет», — цитирует Уайта MMAJunkie.



Ранее Масвидаль на пятой секунде отправил в нокаут Бена Аскрена. В начале поединка Масвидаль в полёте коленом ударил Аскрена в голову. Для Бена это поражение стало первым в карьере.



Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Президент UFC против боя Макгрегора с автором рекордного нокаута Масвидалем