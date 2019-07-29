Президент UFC: Макгрегор может выйти на замену Нурмагомедову или Порье
Президент UFC Дэна Уайт не исключил, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор выступит на турнире, который будет проходить в Абу-Даби 7 сентября. В главном поединке вечера встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.
«Мы встречались с Макгрегором на прошлой неделе. Он хочет вернуться в UFC, наблюдает за тем, что происходит и что будет в сентябре.
Вы знаете, что Нурмагомедов и Порье встретятся в сентябре. Но также вы знаете, как это бывает в нашем бизнесе.
Может случиться всё, что угодно. Поэтому Конор ждёт, не будет ли у него возможности выйти на замену», — цитирует Уайта MMA Junkie.
Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он проиграл Нурмагомедову.
Макгрегор — Нурмагомегдову: переходи в стойку, трусливый боец
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