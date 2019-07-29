Уайт: понимаю, почему Сайборг не хочет драться с Нуньес

Президент UFC Дэна Уайт не исключил, что Крис Сайборг прекратит выступление в организации. Сайбог нанесла поражение Фелиции Спенсер на турнире UFC 240. Этот бой был последним по контракту Крис в организации.

«Будущее зависит от самой Крис. Аманда Нуньес звонила всю ночь, требуя, чтобы я организовал для неё бой с Сайборг. Каждый раз, когда я говорю, Сайборг думает, что я негативно о ней отзываюсь, но это не так. Я лишь привожу факты. После того как я посмотрел её последние бои, я не виню её за то, что она не хочет драться с Нуньес. Если бы на месте Спенсер была Нуньес, то… вы знаете сами, как бы всё сложилось.

Сайборг уже давно в боях. На мой взгляд, её карьера катится к закату. Я думаю, что она заинтересована в более простых боях. И в этом нет ничего плохого. Многие бойцы ушли из UFC, чтобы получить более лёгких соперников.

Но если Крис захочет остаться и провести бой с Нуньес, мы его организуем», — цитирует Уайта MiddleEasy.