Юристы подадут иск по двум нарушениям к организаторам боя Дадашева

Юристы готовят иск к организаторам боя российского боксёра Максима Дадашева. Спортсмен скончался через несколько дней после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

«Иск будет подан от имени вдовы Дадашева, федерация будет оказывать помощь и содействие. Мы уже подключили юристов, которые готовят документы. Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату», — цитирует ТАСС представителя Федерации бокса России.

Бой Дадашева и Матиаса был остановлен в 11-м раунде после того, как россиянин пропустил много ударов. После боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание, после чего его доставили в больницу. 23 июля спортсмен скончался.