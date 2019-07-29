Юристы подадут иск по двум нарушениям к организаторам боя Дадашева

Юристы готовят иск к организаторам боя российского боксёра Максима Дадашева. Спортсмен скончался через несколько дней после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
«Иск будет подан от имени вдовы Дадашева, федерация будет оказывать помощь и содействие. Мы уже подключили юристов, которые готовят документы. Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату», — цитирует ТАСС представителя Федерации бокса России.
Бой Дадашева и Матиаса был остановлен в 11-м раунде после того, как россиянин пропустил много ударов. После боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание, после чего его доставили в больницу. 23 июля спортсмен скончался.
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