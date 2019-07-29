Холлоуэй уничтожил легенду ММА Фрэнки Эдгара. Видео

В Эдмонтоне на турнире по ММА UFC 240 состоялся титульный бой в полулёгком весе. Макс Холлоуэй успешно защитил титул в поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнки Эдгаром.

На протяжении всех пяти раундов боец с Гавайев владел ощутимым преимуществом. Несмотря на то что Эдгару удалось выстоять, судьи единогласно присудили победу Холлоуэю.

Холлоуэй получил $ 390 тыс. за победу над Эдгаром, утверждает Sports Daily. Гонорар его соперника составил $ 280 тыс.

UFC 240. Эдмонтон. Основной кард

Макс Холлоуэй – Фрэнки Эдгар – победа Холлоуэя единогласным решением судей.

Крис Сайборг – Фелисия Спенсер – победа Сайборг единогласным решением судей.

Джофф Нил – Нико Прайс – победа Нила техническим нокаутом во втором раунде.

Оливер Обин-Мерсье – Арман Царукян – победа Царукяна единогласным решением судей.

Кшиштоф Джотко – Марк-Андре Баррио – победа Джотко единогласным решением судей.