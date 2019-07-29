Спарринг-партнёр Порье из России Царукян впервые победил в UFC

В ночь с 27 на 28 июля по московскому времени в Эдмонтоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 240. В основном карде соревнований свой второй поединок в карьере проводил российский боец Арман Царукян. Соперником россиянина был Оливер Обин-Мерсье. Царукян владел преимуществом на протяжении всего боя и по итогам трёх раундов одержал победу единогласным решением судей.
В главном событии турнира встретились чемпион организации в полулёгком весе Макс Холлоуэй и экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар. На протяжении всех пяти раундов гавайец тотально доминировал и добыл уверенную победу единогласным решением судей.
UFC 240. Эдмонтон
Основной кард
Макс Холлоуэй – Фрэнки Эдгар – победа Холлоуэя единогласным решением судей.
Крис Сайборг – Фелисия Спенсер – победа Сайборг единогласным решением судей.
Джофф Нил – Нико Прайс – победа Нила техническим нокаутом во втором раунде.
Оливер Обин-Мерсье – Арман Царукян – победа Царукяна единогласным решением судей.
Кшиштоф Джотко – Марк-Андре Баррио – победа Джотко единогласным решением судей.
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