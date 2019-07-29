Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Поветкин планирует провести следующий бой в андеркарде поединка Ломаченко

Поветкин планирует провести следующий бой в андеркарде поединка Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин, вероятнее всего, проведёт свой следующий поединок 31 августа в Англии, в андеркарде боя между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира, сообщил руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

«Поветкин, скорее всего, проведёт следующий бой 31 августа в Лондоне», — цитирует Корнилова ТАСС.

В предыдущий раз Алксандр Поветкин появлялся на ринге в сентябре 2018 года. Тогда он впервые в карьере проиграл досрочно, уступив в титульном противостоянии Энтони Джошуа.

Ранее планировалось, что Поветкин проведёт следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии, однако бой сорвался из-за нарушения договорённостей. Главным событием вечера в Джидде будет противостояние экс-чемпиона мира по боксу Амира Хана и Нираджа Гоята из Индии.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент