Поветкин планирует провести следующий бой в андеркарде поединка Ломаченко

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин, вероятнее всего, проведёт свой следующий поединок 31 августа в Англии, в андеркарде боя между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира, сообщил руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.



«Поветкин, скорее всего, проведёт следующий бой 31 августа в Лондоне», — цитирует Корнилова ТАСС.



В предыдущий раз Алксандр Поветкин появлялся на ринге в сентябре 2018 года. Тогда он впервые в карьере проиграл досрочно, уступив в титульном противостоянии Энтони Джошуа.



Ранее планировалось, что Поветкин проведёт следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии, однако бой сорвался из-за нарушения договорённостей. Главным событием вечера в Джидде будет противостояние экс-чемпиона мира по боксу Амира Хана и Нираджа Гоята из Индии.