СК возбудил уголовное дело по факту гибели бывшего чемпиона по кикбоксингу

Следственный комитет Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту гибели бывшего чемпиона РФ по кикбоксингу Сергея Карпенко. Основной версией следствия является самоубийство.



«Исходя из результатов первоначальных следственных действий, одной из основных версий следствия является самоубийство.



Вместе с тем в целях установления следственным путем всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, следственными органами Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство)», — гласит сообщение Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.



Напомним, 27 июля на реке Мойке в Санкт-Петербурге было обнаружено тело Карпенко. Осмотр показал, что 50-летнему Сергею Карпенко выстрелили в голову.