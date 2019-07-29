Минеев хочет получить за реванш с Исмаиловым 10 млн рублей

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал об условиях, на которых он согласится на реванш с Магомедом Исмаиловым. Первый поединок Минеева и Исмаилова закончился ничейным исходом.



«Раньше я говорил, что за реванш с Исмаиловым хочу получить пять миллионов рублей. Сейчас эта цифра выросла до 10 миллионов. После его победы над Василевским. Это нормально. Матчмейкеры ACA находят же какие-то варианты для Магомеда. Конечно, он не получает 10 миллионов. Поэтому он будет драться не со мной, а с Артемом Фроловым. Когда они захотят настоящее событие, то должны будут выложить эти деньги.



Ну, ребят, извините. Не хотите — идите сами травмируйтесь, привлекайте к себе внимание, мажорьте. Почему нет? Если забронировать «Олимпийский», заплатить нам по 10 миллионов и найти более менее сносный кард… Хотя, к этому бою даже кард не нужен. Поверь мне, «Олимпийский забьется. На «ВТБ-Арене» людям встать было негде. Столько людей я никогда в жизни не видел. Там присутствовали люди, на которых я в детстве по телевизору смотрел. Филипп Киркоров пришел, Юлия Темникова… Да все пришли. А потом еще полгода ходишь, а тебе люди говорят: «Мы на твоем бою были».



Реванш всем будет интересен. Вот тебе и простая математика. Сделай билеты по 1500 — 3000 рублей — эти двадцать миллионов вернутся в тот же день», — приводит слова Владимира Минеева Sport24.