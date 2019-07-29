Отправка тела Дадашева в Россию задерживается из-за сложностей с документами

Отправка тела российского боксёра Максима Дадашева из США в Россию задерживается из-за сложностей с документами. Изначально тело спортсмена должны были перевезти в Россию 30 июля, однако в итоге этот процесс был отложен на 31 июля или 1 августа.



«Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами», — цитирует представителя Федерации бокса России ТАСС.



Роковой для Максима Дадашева бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом состоялся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде после того, как россиянин пропустил много ударов. После боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание, после чего его доставили в больницу. 23 июля спортсмен скончался.