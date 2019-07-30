Американский боксёр считает, что Дадашев не умел защищаться на ринге

Американский боксёр, бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Эдриен Бронер считает, что смерть россиянина Максима Дадашева связана с тем, что он не умел защищаться. Бронер выступил против изменений правил профессионального бокса.



«Нет, изменения правил профессионального бокса не нужны. Всё полностью зависит от становления боксёра, от учителя, тренера. Когда я только начинал заниматься боксом, первое, чему меня научил мой учитель, мой тренер Майк Стаффорд — защищаться. Поэтому меня никто так, как Дадашева, не бьёт, а моя долгая карьера до сих пор продолжается», — приводит слова Эдриена Бронера TMZ.



Роковой для Максима Дадашева бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом состоялся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде после того, как россиянин пропустил много ударов. После боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание, после чего его доставили в больницу. 23 июля спортсмен скончался.

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