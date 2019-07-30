Бивол: у Альвареса нет соперника, почему бы не провести с ним бой?

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super россиянин Дмитрий Бивол заявил, что хотел бы провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом.
«У меня всегда было желание проводить большие бои. Насколько я знаю, DAZN требует от Канело боксировать с Головкиным, но какие-то у них там несостыковки, и Канело захотел боя с Ковалёвым.
Но насколько я знаю, этот бой тоже не так просто сделать, а дата у него уже есть, и он ищет себе соперника. У меня тоже нет соперника. Почему бы не провести бой?
Не то чтобы я его вызываю, но у меня есть желание показать, что я готов к большим боям. Я хочу услышать имя своего соперника, дату следующего боя», — сказал Бивол в интервью «Миру бокса».
Ранее Ковалёв заявил, что пока не будет проводить бой с Альваресом, чтобы не сорвать поединок с Энтони Ярдом.
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