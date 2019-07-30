Усик: у каждого человека есть эго, я хотел быть первым, кто победит Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу украинский боксёр Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что его целью остаётся поединок с британцем Энтони Джошуа. По словам Усика, он хотел нанести Джошуа первое поражение в карьере. Но 1 июня британец сенсационно проиграл Энди Руису, и теперь Усик хочет повторить результат американо-мексиканского боксёра.

«Я очень благодарен, что меня назначили обязательным претендентом. Знаю, что это не происходит просто так.

Нам нужно ждать боя, я обязательно буду драться. В каждом человеке есть эго. Я хотел, чтобы это я первым победил Джошуа. Но в боксе никогда не знаешь, что произойдёт. Затем, проанализировав ситуацию, я решил, что ничего страшного не произошло.

У Джошуа в тот вечер были проблемы, а Руис сделал своё дело», — цитирует Усика Sky Sports.