Усик: у каждого человека есть эго, я хотел быть первым, кто победит Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу украинский боксёр Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что его целью остаётся поединок с британцем Энтони Джошуа. По словам Усика, он хотел нанести Джошуа первое поражение в карьере. Но 1 июня британец сенсационно проиграл Энди Руису, и теперь Усик хочет повторить результат американо-мексиканского боксёра.
«Я очень благодарен, что меня назначили обязательным претендентом. Знаю, что это не происходит просто так.
Нам нужно ждать боя, я обязательно буду драться. В каждом человеке есть эго. Я хотел, чтобы это я первым победил Джошуа. Но в боксе никогда не знаешь, что произойдёт. Затем, проанализировав ситуацию, я решил, что ничего страшного не произошло.
У Джошуа в тот вечер были проблемы, а Руис сделал своё дело», — цитирует Усика Sky Sports.
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