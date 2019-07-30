Источник: Ковалёва сняли с рейса в США, он целовал и осыпал купюрами пассажирку

Чемпион WBO российский боксёр Сергей Ковалёв 15 июля был снят с рейса Майами — Лос-Анджелес за неподобающее поведение, утверждает The Athletic.

По данным источника, пассажирка обвинила спортсмена в том, что он хватал её за руку и целовал. Кроме того, россиянин осыпал женщину купюрами, а после этого ещё и вступил в спор с другими пассажирами.

Девушка попросила авиаперсонал оградить её от Ковалёва. После этого российского боксёра сняли с рейса.

Следующий бой Ковалёв проведёт 27 августа в Челябинске. Его соперником станет британец Энтони Ярд. У Ковалёва также был вариант проведения боя с мексиканцем Саулем Альваресом, но в этом случае россиянину пришлось бы отменить поединок с Ярдом. В результате было решено не менять календарь.