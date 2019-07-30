Сын Кастильо находится в тяжёлом состоянии после спарринг-сессии

Кристиан Кастильо, сын бывшего чемпиона мира в лёгком весе Хосе Луиса Кастильо, был госпитализирован в Калифорнии после спарринг-сессии. У боксёра была диагностирована травма мозга.
«Мы молимся за здоровье Кристиана, сына моего друга и бывшего чемпиона мира в лёгком весе Хосе Луиса Кастильо. Я призываю вас помолиться вместе с нами», — цитирует промоутера мексиканца Фернандо Бельтрана BoxingScene.
В больнице боксёр перенёс экстренную операцию, она прошла успешно, но у спортсмена начались осложнения: возникла печёночная недостаточность и пневмония.
Ранее от травм, полученных во время поединка, скончался российский боксёр Максим Дадашев. Спортсмен пропустил множество ударов во время боя, из-за чего начался отёк мозга. Через несколько дней он скончался.
- 30 июля 2019
-
12:00
-
11:13
-
10:46
-
10:36
-
09:22
-
00:21
-
00:09
- 29 июля 2019
-
23:36
-
21:27
-
21:01
-
19:56
-
18:29
-
17:37
-
15:56
-
15:20
-
14:08
-
13:12
-
11:20
-
10:21
-
09:41
-
00:22
- 28 июля 2019
-
23:49
-
22:56
-
21:58
-
19:55
-
17:19
-
16:57
-
15:58
-
14:45
-
13:28
-
12:38
-
12:17
-
11:34
-
10:25
-
09:30