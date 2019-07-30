Сын Кастильо находится в тяжёлом состоянии после спарринг-сессии

Кристиан Кастильо, сын бывшего чемпиона мира в лёгком весе Хосе Луиса Кастильо, был госпитализирован в Калифорнии после спарринг-сессии. У боксёра была диагностирована травма мозга.

«Мы молимся за здоровье Кристиана, сына моего друга и бывшего чемпиона мира в лёгком весе Хосе Луиса Кастильо. Я призываю вас помолиться вместе с нами», — цитирует промоутера мексиканца Фернандо Бельтрана BoxingScene.

В больнице боксёр перенёс экстренную операцию, она прошла успешно, но у спортсмена начались осложнения: возникла печёночная недостаточность и пневмония.

Ранее от травм, полученных во время поединка, скончался российский боксёр Максим Дадашев. Спортсмен пропустил множество ударов во время боя, из-за чего начался отёк мозга. Через несколько дней он скончался.