Бегян: хотел бы выиграть Всемирные игры и попробовать себя в профессионалах

Двукратный чемпион мира по тайскому боксу Айк Бегян прокомментировал успех на чемпионате мира в Таиланде, сравнил два пути к золотым медалям и рассказал о дальнейших спортивных целях. Сборная России завоевала восемь золотых медалей на ЧМ-2019, который прошёл с 19 по 29 июля в Бангкоке.

«Если сравнивать две победы на чемпионатах мира, то ощущения в первый раз были непередаваемыми. Тогда я впервые выиграл по мужчинам в условиях, когда на меня никто не ставил. Та победа была для многих неожиданной, а сейчас я ехал уже как фаворит и хотел самому себе доказать, что выиграл не случайно. Это было тяжелее. Не зря говорят, что тяжело попасть на вершину, но удержаться на ней ещё тяжелее.

Я бы не сказал, что победы мне дались легко, хотя результат говорит сам за себя. Первые два боя я выиграл уверенно, а полуфинал получился непростым, хотя я также закончил его досрочно. Мне пришлось сильно постараться, потому что соперник был не из простых. Финалов лёгких не бывает, поэтому там меня ждал серьёзный соперник. Сейчас я готов к покорению новых вершин. Хотелось бы выиграть Всемирные игры в 2021 году, но в ближайшее время сделать уклон и на профессиональную карьеру. Есть цели попробовать себя в боях с лучшими мастерами мира», — сказал спортсмен.