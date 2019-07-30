Соперник Кунченко отказался от боя из-за травмы носа

Аргентинский боец Лауреано Старополи (9-1) отказался от участия в турнире UFC, который будет проходить 10 августа в Уругвае. Аргентинец получил травму носа во время тренировочного лагеря. На турнире в Уругвае Старополи должен был встретиться с россиянином Алексеем Кунченко.
Российский боец уже прибыл в Уругвай, чтобы пройти акклиматизацию и завершить подготовку. Пока неизветно, кто станет новым соперником Кунченко.
Российский боец одержал 20 побед в ММА. В UFC он дебютировал на турнире в Москве, который проходил в сентябре. Кунченко решением судей победил Тиаго Алвеса и Юшина Оками.
Старополи в ММА одержал девять побед при одном поражении. В UFC он, как и Кученко, одержал две победы.
В главном поединке вечера турнира в Уругвае встретятся Валентина Шевченко и Лиз Кармуш.
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