Соперник Кунченко отказался от боя из-за травмы носа

Аргентинский боец Лауреано Старополи (9-1) отказался от участия в турнире UFC, который будет проходить 10 августа в Уругвае. Аргентинец получил травму носа во время тренировочного лагеря. На турнире в Уругвае Старополи должен был встретиться с россиянином Алексеем Кунченко.

Российский боец уже прибыл в Уругвай, чтобы пройти акклиматизацию и завершить подготовку. Пока неизветно, кто станет новым соперником Кунченко.

Российский боец одержал 20 побед в ММА. В UFC он дебютировал на турнире в Москве, который проходил в сентябре. Кунченко решением судей победил Тиаго Алвеса и Юшина Оками.

Старополи в ММА одержал девять побед при одном поражении. В UFC он, как и Кученко, одержал две победы.

В главном поединке вечера турнира в Уругвае встретятся Валентина Шевченко и Лиз Кармуш.