Менеджер прокомментировал информацию о снятии Ковалёва с рейса в США

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва прокомментировал слухи, согласно которым спортсмена сняли с рейса в США. Ранее издание Athletic сообщило, что Ковалёв приставал к пассажирке, целовал её и забрасывал купюрами.
«Я читал это. Непонятная история, не знаю этого и не видел. Думаю, что если бы что-то было, то там были бы другие санкции. Сергей сейчас тренируется, и у него всё в порядке», — цитирует Климаса ТАСС.
Следующий бой Ковалёв проведёт 27 августа в Челябинске. Его соперником станет британец Энтони Ярд. У Ковалёва также был вариант проведения боя с мексиканцем Саулем Альваресом, но в этом случае россиянину пришлось бы отменить поединок с Ярдом. В результате было решено не менять календарь.
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