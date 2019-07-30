Кунченко узнал имя нового соперника

Очередным соперником российского бойца ММА Алексея Кунченко станет бразилец Бёрнс Гилберс (15-3), сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Россиянин должен был встретиться с аргентинцем Луареано Старополи на турнире UFC в Уругвае, но он сломал нос во время тренировок. В итоге Старополи был вынужден сняться с боя.

Гилберс дебютировал в UFC в 2014 году, с тех пор провёл в промоушене 11 поединков, восемь из которых он выиграл. К поединку с Кунченко он подходит с серией из двух побед.

Российский боец одержал 20 побед в ММА. В UFC он дебютировал на турнире в Москве, который проходил в сентябре. Кунченко решением судей победил Тиаго Алвеса и Юшина Оками.

В главном поединке турнира в Уругвае встретятся Валентина Шевченко и Лиз Кармуш. Бой Кунченко и Гилберта стоит вторым в списке.