Дадашева похоронят 4 августа

Вдова российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина опубликовала ещё один пост на официальной странице спортсмена в «Инстаграме». В нём она сообщила информацию о месте и дате похорон.

«Прощание с моим мужем состоится в воскресенье, 4 августа, в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы» — написала вдова Максима.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Максима Дадашева в социальной сети «Инстаграм».

Роковой для Максима Дадашева бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом состоялся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде после того, как россиянин пропустил много ударов. После боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание, его доставили в больницу. Там ему диагностировали тяжёлые повреждения головного мозга и провели операцию. Тем не менее, 23 июля спортсмен скончался не приходя в сознание. Ему было 28 лет.

«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет Ещё позавчера говорили, что парень имеет все шансы вернуться к нормальной жизни…