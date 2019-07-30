Шлеменко: в Сибири горят леса, но особо их никто не тушит

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал стихийное бедствие, охватившее Сибирь. Регион страдает от масштабных лесных пожаров. В связи с этим спортсмен предложил всем сочувствующим подписать петицию о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации.

«Друзья, у нас большое бедствие, в Сибири горят леса, но особо их никто не тушит. Надо вводить режим ЧС, все, кто любит Родину, давайте подпишем петицию. Ссылка на петицию в профиле», — написал Шлеменко.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».

Пожары в Сибири и Забайкалье в 2019 году охватили рекордные по площади лесные угодья. По информации различных источников, на данный момент стихией охвачены от 2 до 3 млн гектаров леса.