Шлеменко: в Сибири горят леса, но особо их никто не тушит
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал стихийное бедствие, охватившее Сибирь. Регион страдает от масштабных лесных пожаров. В связи с этим спортсмен предложил всем сочувствующим подписать петицию о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации.
«Друзья, у нас большое бедствие, в Сибири горят леса, но особо их никто не тушит. Надо вводить режим ЧС, все, кто любит Родину, давайте подпишем петицию. Ссылка на петицию в профиле», — написал Шлеменко.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».
Пожары в Сибири и Забайкалье в 2019 году охватили рекордные по площади лесные угодья. По информации различных источников, на данный момент стихией охвачены от 2 до 3 млн гектаров леса.
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