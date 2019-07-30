Волков может провести бой с дос Сантосом

Бывший чемпион Bellator, боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков может провести следующий поединок с экс-чемпионом UFC Джуниором дос Сантосом, сообщает ТАСС. Бой россиянина с бразильцем может возглавить турнир UFC в Москве, проведение которого запланировано на 9 ноября 2019 года.

«На данный момент ведутся переговоры об этом поединке», — рассказал представитель команды дос Сантоса.

Волков ещё не выходил в октагон в 2019 году. Бой Александра должен был состояться 20 апреля 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге, но тогда он снялся с поединка с Алистаром Оверимом. Что касается дос Сантоса, то он предыдущий бой провёл в июне 2019 года, досрочно проиграв Фрэнсису Нганну. В бою с Нганну он продержался 71 секунду.