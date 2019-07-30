Евлоев проведёт следующий поединок в UFC 31 августа
Российский боец смешанных единоборств экс-чемпион M-1 Challenge в наилегчайшем весе Мовсар Евлоев узнал дату следующего поединка.
Боец выступит на турнире UFC Fight Night 157 в Шеньчжэне (Китай), проведение которого запланировано на 31 августа. Соперником Евлоева станет Майк Гранди, сообщает MMA Fighting. Встреча состоится в полулёгком весе.
Евлоев провёл дебютную встречу в UFC 20 апреля 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге и победил корейца Сун Ву Чоя.
Что касается Гранди, то в активе британца в UFC также один поединок. Провёл он его в марте 2019 года на турнире в Лондоне. Тогда он техническим нокаутом победил Неда Наримани. В ММА на счету Гранди 13 боёв, в 12 из которых он вышел победителем.
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