Биспинг: UFC не позволит провести поединок Хабиба с Мейвезером

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что руководство промоушена не позволит организовать поединок экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Идея такого поединка мне неинтересна, но я бы, безусловно, посмотрел их бой. Все мы знаем, что Флойд выиграет, но, как бы то ни было, всегда интересно взглянуть, как топ-боец смешанных единоборств принимает вызов в боксёрском ринге.

Всё же, думаю, этот бой не будет организован. О нём говорят и Флойд, и Хабиб, но не думаю, что UFC позволит им провести встречу. Все мы на контракте с лигой. Да, в случае Конора и Флойда схема была сломана, но, если продолжать в том же духе, всё больше и больше бойцов будут хотеть идти по этому пути, и это создаст проблемы", — приводит слова Биспинга BoxingScene.