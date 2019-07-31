Следующим соперником Минакова в Bellator станет Айяла

Российский боец ММА Виталий Минаков следующий бой на турнире Bellator проведёт 24 августа. Соперником россиянина станет Джави Айяла, сообщает MMA Fighting.

Бой Минакова и Аяйлы станет соглавным событием вечера. В главном поединке турнира встретятся Тайрелл Форчун и Руди Шаффрот.

Последним соперником Минакова был француз Чейк Конго. Тогда россиянин уступил сопернику решением судей. Айяла в декабре 2018 года нокаутировал бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира.

После поражения от Конго Минакову пришлось провести операцию на плече и колене. Из-за операции спортсмен пропустил первую половину 2019 года.

Bellator — второй по популярности MMA-промоушен после UFC. В этом промоушене бои проводит российский боец ММА Фёдор Емельяненко.