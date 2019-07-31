Уайлдер: хочу нокаутировать Фьюри быстро и зрелищно
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от повторного поединка с Тайсоном Фьюри, который может состояться в 2020 году. Уайлдер заявил, что хотел бы завершить бой досрочной победой. Первый поединок соперников завершился ничьей. В ноябре Уайлдер проведёт бой с Луисом Ортисом, после чего сможет встретиться с Фьюри.
«Сперва меня ждёт Ортис. После того как я размажу его, я займусь стариком Фьюри. Хочу нокаутировать его быстро и зрелищно.
Объединение чемпионских поясов? Моё время настанет. Я буду абсолютным чемпионом мира. Я говорил об этом, верю, что всё так и будет, ещё получу свои пояса», — цитирует Уайлдера RingNews24.
В настоящее время остальными поясами в тяжёлом весе владеет Энди Руис.
Уайлдер хочет, чтобы бой с Фьюри проходил в США
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