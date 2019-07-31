Американский боксёр мастерски ушёл от града ударов в углу ринга

Американский боксёр Тевин Фармер проявил впечатляющие навыки во время боя с Гулямом Френуа. Фармер исхитрился уклониться от 13 ударов, находясь в углу ринга. В американских СМИ движения Фармера сравнили с эпизодом из фильма «Матрица», когда герой картины уклонялся от пуль.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Matchroom Boxing.

В поединке с Френуа, который проходил 27 июня, Фармер защитил чемпионский титул IBF, победив единогласным решением судей. При этом после поединка победителя освистали. Зрителям не понравилось, что Фармер был больше сосредоточен на обороне, а не на атаке. Промоутер боксёра Лу ДиБелла даже сообщил, что попросит спортсмена действовать в более яркой манере.

В то же время Фармер заявил, что не планирует менять подход к ведению боя. По словам боксёра, более зрелищные действия приведут к ненужному риску.