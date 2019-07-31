Меджидов: когда соперники отказывались от боя, это сбивало настрой

Чемпион мира по тайскому боксу в весовой категории до 86 кг Гаджи Меджидов рассказал об отказах соперников, переходе в другую весовую категорию и поддержке личного тренера. Cборная России одержала победу в общекомандном зачёте по итогам чемпионата мира, который прошёл в Таиланде.
«Эмоции после победы были непередаваемыми, потому что получилось всё выполнить так, как и задумывал. В первых двух кругах соперники не выходили в ринг, и я шёл дальше без боя. Это немного сбивало настрой, так как хотелось всё время чувствовать ритм боя. С другой стороны, я дошёл до полуфинала и финала без травм. Вес я почти не гонял, просто немного соблюдал диету.
В прошлом году я завоевал серебряную медаль в весе до 91 кг, но тогда сам весил 87 кг. Получилось, что я выступал с сильным недовесом против высоких, тяжёлых и сильных соперников. В финале я тогда уступил опытному украинцу. В новом весе я чувствовал себя хорошо и комфортно. Конечно, мне помогло и присутствие и мотивация тренера. Когда он рядом, намного увереннее себя чувствуешь. Он всё знает: как надо работать правильно, что я делаю не так, видит и поправляет все мои ошибки. В финальном бою он мне очень помог понять, как надо работать с этим соперником, и переломить ход поединка в третьем раунде», — сказал Меджидов.
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