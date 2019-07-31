Климова: победа не дала мне насыщения, хочется ещё побеждать

Чемпионка мира по тайскому боксу в весе до 54 кг Мария Климова рассказала об успешных реваншах на пути к завоеванию золотой медали.

«Было сложно преодолеть себя, потому что перед началом турнира были сомнения в своих силах. Не верила до конца, что смогу победить на чемпионате мира. Когда мы приехали, было жарко, что сказывалось в первые дни, особенно когда мы в парадной одежде присутствовали на открытии. Мне даже стало плохо от жары и духоты. Потом я привыкла к этому климату и стало проще.

В финальном поединке мне было намного легче. Я уже прошла трёх соперниц, обрела уверенность в своих силах и чувствовала себя спокойно. Наверное, в этом мне помогла победа в первом круге над шведкой, которой я уступила в финале чемпионата Европы 2017 года. С француженкой Анаэль Ангервиль, с которой сошлась в финале, я тоже боксировала и проиграла ей год назад на чемпионате мира. В итоге на пути к победе мне удалось взять два реванша. Теперь я хочу отдохнуть пару недель, а дальше планирую готовиться к чемпионату Европы. Победа не дала мне чувства насыщения, наоборот, хочется ещё побеждать», — сказала Климова.