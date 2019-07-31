WBC лишил Уайта титула временного чемпиона мира

Британский боксёр Диллиан Уайт был лишён титула временного чемпиона мира по версии WBC и статуса официального претендента, сообщает пресс-служба организации. Причиной отстранения стал провал допинг-теста спортсмена.
Ранее Уайт нанёс поражение колумбийцу Оскару Ривасу. Однако затем стало известно, что в пробах британца обнаружили анаболические стероиды.
WBC уведомила Уайта о лишении титула. Теперь он должен будет представить аргументы в свою защиту во время следственной комиссии.
Ранее сообщалось, что Уайту из-за провала теста грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.
В пробах Диллиана были обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон — метаболиты анаболического стероида Дианабола.
Дианабол был разработан в середине минувшего века и чаще всего принимается в виде таблеток. На сегодняшний день его применение запрещено во многих странах мира. Однако он остаётся популярным среди бодибилдеров. Дианабол способствует увеличению мышечной массы, уменьшению отложений жира и положительному азотистому балансу.
При этом у препарата множество побочных эффектов, в том числе железодефицитная анемия, периферические отёки, боли в эпигастральной области, боль в животе, тошнота, рвота, нарушение функций печени с желтухой, лейкемоидный синдром и другие.
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