WBC лишил Уайта титула временного чемпиона мира

Британский боксёр Диллиан Уайт был лишён титула временного чемпиона мира по версии WBC и статуса официального претендента, сообщает пресс-служба организации. Причиной отстранения стал провал допинг-теста спортсмена.

Ранее Уайт нанёс поражение колумбийцу Оскару Ривасу. Однако затем стало известно, что в пробах британца обнаружили анаболические стероиды.

WBC уведомила Уайта о лишении титула. Теперь он должен будет представить аргументы в свою защиту во время следственной комиссии.

Ранее сообщалось, что Уайту из-за провала теста грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.

В пробах Диллиана были обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон — метаболиты анаболического стероида Дианабола.

Дианабол был разработан в середине минувшего века и чаще всего принимается в виде таблеток. На сегодняшний день его применение запрещено во многих странах мира. Однако он остаётся популярным среди бодибилдеров. Дианабол способствует увеличению мышечной массы, уменьшению отложений жира и положительному азотистому балансу.

При этом у препарата множество побочных эффектов, в том числе железодефицитная анемия, периферические отёки, боли в эпигастральной области, боль в животе, тошнота, рвота, нарушение функций печени с желтухой, лейкемоидный синдром и другие.