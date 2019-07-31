Автор самого быстрого нокаута в истории UFC бросил вызов Макгрегору

Боец ММА Хорхе Масвидаль заявил, что готов сразиться с бывшим чемпионом организации Конором Макгрегором. Ранее президент UFC Дэна Уайт исключил возможность проведения этого боя из-за разницы в габаритах бойцов.
«Я могу сказать о Макгрегоре лишь хорошее. Он достиг больших успехов в этом спорте и заработал большие деньги. Если Макгрегор считает, что ему не предложили нормальных и выгодных условий возвращения, то я поддержу его и пожелаю удачи.
Давайте организуем этот бой. Если это невозможно — ок, двигаемся дальше. Но если он хочет вернуться и провести классный бой, то не стоит искать кого-то другого. Он знает, что я легко найду его выключатель. Я не планирую его побеждать решением судей. Если ты хочешь драться, давай сделаем это», — цитирует Масвидаля TMZ.
На турнире UFC 239 Масвидаль установил новый рекорд организации, нокаутировав Бена Аскрена за пять секунд.
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