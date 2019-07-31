Бой Поветкина и Х. Фьюри подтверждён официально
Соперником российского тяжеловеса Александра Поветкина станет британский боксёр Хьюи Фьюри. Бой состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».
О проведении боя Поветкина и Фьюри сообщалось ранее, но тогда поединок ещё не был подтверждён.
Бой будет проходить в рамках вечера бокса, главным событием которого станет встреча украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. Ломаченко предстоит защищать титулы чемпиона мира WBA и WBO в лёгком весе.
39-летний Поветкин ещё не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда его нокаутировал Энтони Джошуа. 24-летний Фьюри одержал две победы подряд после поражения от болгарина Кубрата Пулева осенью 2018 года.
Соперником Поветкина может стать Х. Фьюри
- 31 июля 2019
-
16:19
-
15:08
-
14:13
-
12:53
-
12:36
-
12:22
-
11:39
-
10:45
-
09:28
-
04:58
-
00:47
- 30 июля 2019
-
23:37
-
22:51
-
21:40
-
20:59
-
19:35
-
18:33
-
17:06
-
16:28
-
15:41
-
14:42
-
14:15
-
13:18
-
12:43
-
12:00
-
11:13
-
10:46
-
10:36
-
09:22
-
00:21
-
00:09
- 29 июля 2019
-
23:36
-
21:27
-
21:01
-
19:56
Партнерский контент