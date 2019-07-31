Бой Поветкина и Х. Фьюри подтверждён официально

Соперником российского тяжеловеса Александра Поветкина станет британский боксёр Хьюи Фьюри. Бой состоится на арене O2 в Лондоне 31 августа, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».

О проведении боя Поветкина и Фьюри сообщалось ранее, но тогда поединок ещё не был подтверждён.

Бой будет проходить в рамках вечера бокса, главным событием которого станет встреча украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. Ломаченко предстоит защищать титулы чемпиона мира WBA и WBO в лёгком весе.

39-летний Поветкин ещё не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда его нокаутировал Энтони Джошуа. 24-летний Фьюри одержал две победы подряд после поражения от болгарина Кубрата Пулева осенью 2018 года.