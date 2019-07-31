Поветкин прокомментировал контракт на бой с Хьюи Фьюри

Сегодня, 31 июля, было официально подтверждено, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин проведёт следующий поединок 31 августа на вечере бокса в Лондоне, а его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри.

Поветкин поделился ожиданиями от этой встречи, отдав должное молодому британцу.

«Хьюи Фьюри — молодой, сильный и непростой боксёр. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс», — приводит слова 39-летнего россиянина официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».

Поветкин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда его нокаутировал Энтони Джошуа. 24-летний Фьюри в 2019 году выступил дважды. Сначала он победил малоизвестного Криса Норрада, а затем досрочно справился с экс-чемпионом мира Сэмюелом Питером.