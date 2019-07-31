Хьюи Фьюри: в восторге от новости о бое с Поветкиным

Сегодня, 31 июля, было официально подтверждено, что в андеркарде поединка Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла на вечере бокса в Лондоне пройдёт бой в супертяжёлом весе. В нём встретятся экс-чемпион мира Александр Поветкин и бывший претендент на титул Хьюи Фьюри.

24-летний британец поделился мыслями о противостоянии с Поветкиным, отметив, что эта встреча выведет его на совершенно новый уровень.

«Я в восторге от новости о бое с Поветкиным. Это именно тот тип поединка, участником которого я хотел стать. Matchroom Boxing сумел мне обеспечить соперника с именем, чего я так ждал. Поветкин — опасный соперник. Это очень серьёзный бой, но я уверен, что мне удастся победить. Поединок с Александром даёт мне большие возможности. Как только возник такой вариант, я сразу же сказал „да“. Бой с Поветкиным выводит меня на совершенно новый уровень», — приводит слова Фьюри Sky Sports.

Поединок Александра Поветкина и Хьюи Фьюри состоится 31 августа.