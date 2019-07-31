Минеев: в российских ММА нет денег, к бойцам относятся как к собакам

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев считает, что в российских промоушенах смешанных единоборств достаточно остро стоит финансовая проблема. По его словам, достойным заработком могут похвастать единицы.
«В российских ММА нет денег. И отношение у нас к бойцам, как к собакам, которые должны драться. Их любят, когда они дерутся, смотрят, могут дать им средства, чтобы они поскорее излечились. Но уважать это ремесло, как профессию, у нас по-прежнему не научились. Хорошие деньги получают единицы. Те, кто смог это пробить своим поведением, опытом и социальным статусом. Но такого, как в США, когда даже довольно средние спортсмены могут выходить на хороший оплачиваемый уровень, у нас нет.
Если мы берём бой с Исмаиловым, то весь цимус не в деньгах, весь цимус в том, что я не упустил эту волну. Хоть и с травмой, но показал хороший бой, остался в памяти у людей светлым персонажем, к которому им хочется подойти и руку пожать. Это самая большая награда. Я не говорю, что мне денег не надо. Это важная составляющая. Но конкретно тут для меня это не стояло на первом месте. Вот если произойдёт реванш, то самым важным будет финансовый вопрос", — приводит слова Минеева Sport24.
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