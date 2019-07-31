Экс-чемпион мира получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над дочерью

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорён к 18 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении дочери, сообщает World Boxing News.

При этом расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер. Первой в правоохранительные органы обратилась бывшая жена Бальдомира. На суде Карлос вёл себя вызывающе, показывал присутствующим средний палец и оскорблял их.

48-летний аргентинец завершил карьеру в 2014 году. На профессиональном ринге он добыл 49 побед, проиграв 16 поединков. В его послужном списке значатся поединки с Флойдом Мейвезером, Саулем Альваресом и Верноном Форрестом. Стоит отметить, что он побеждал таких боксёров, как Артуро Гатти и Заб Джуда.