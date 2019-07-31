Экс-чемпион мира получил 18 лет тюрьмы за сексуальное насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир приговорён к 18 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении дочери, сообщает World Boxing News.
При этом расследование дела показало, что эпизоды насилия начались, когда жертве было 8 лет, и носили неоднократный характер. Первой в правоохранительные органы обратилась бывшая жена Бальдомира. На суде Карлос вёл себя вызывающе, показывал присутствующим средний палец и оскорблял их.
48-летний аргентинец завершил карьеру в 2014 году. На профессиональном ринге он добыл 49 побед, проиграв 16 поединков. В его послужном списке значатся поединки с Флойдом Мейвезером, Саулем Альваресом и Верноном Форрестом. Стоит отметить, что он побеждал таких боксёров, как Артуро Гатти и Заб Джуда.
- 31 июля 2019
-
22:34
-
21:25
-
20:22
-
19:32
-
18:42
-
17:54
-
17:18
-
16:19
-
15:08
-
14:13
-
12:53
-
12:36
-
12:22
-
11:39
-
10:45
-
09:28
-
04:58
-
00:47
- 30 июля 2019
-
23:37
-
22:51
-
21:40
-
20:59
-
19:35
-
18:33
-
17:06
-
16:28
-
15:41
-
14:42
-
14:15
-
13:18
-
12:43
-
12:00
-
11:13
-
10:46
-
10:36
Партнерский контент