Порье: проявили с Нурмагомедовым уважение друг к другу

Американский боец ММА Дастин Порье, комментируя предстоящий бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, отметил, что они проявили друг к другу уважение.
«Мы виделись с Хабибом дважды, я был на пресс-конференции в Лондоне и Лас-Вегасе. Вокруг боя нет большой шумихи, всё довольно тихо, мне это нравится.
Но посмотрим, какой будет атмосфера перед боем. Хабиб вёл себя очень уверенно во время пресс-конференции, я этого и ожидал.
В моей карьере были ребята, которые во время дуэли взглядов вели себя агрессивно, но затем во время боя поджимали хвосты в ужасе. Но я видел и тех, которые боялись во время дуэли взглядов, но в октагоне менялись.
На мой взгляд, мы с Хабибом проявили друг к другу уважение. Мы уважением достижения друг друга», — цитирует Порье MMA Junkie.
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