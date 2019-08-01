UFC опубликовал официальный постер турнира с Нурмагомедовым и Порье
Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 242, который будет проходить в Абу-Даби 7 сентября. В главном поединке вечера российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» UFC.
Нурмагомедов является непобедимым чемпионом организации. В последний раз российский боец выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в четвёртом раунде победил ирландца Конора Макгрегора. После боя началась массовая драка, из-за чего оба спортсмена были отстранены на длительные сроки. Дисквалификация Нурмагомедова закончилась летом 2019 года.
Порье в последний раз дрался в апреле 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя.
Порье: проявили с Нурмагомедовым уважение друг к другу
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