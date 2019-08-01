Нурмагомедову подарили именные перчатки с бойцом, выпрыгивающим из клетки

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил именные перчатки компании Top Boxer. Перчатки Нурмагомедову передал тренер Брендон Гибсон, работающий с Джоном Джонсом.

На левой перчатке изображён Нурмагомедов, выпрыгивающий из клетки. Рисунок повторил прыжок россиянина после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Также на перчатку нанесена фраза российского бойца: «Пришли мне место встречи». На правой перчатке нарисован Нурмагомедов с поднятой вверх рукой.

Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста ESPN Бретта Окамото.

Следующий поединок россиянин проведёт на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Его соперником станет Дастин Порье. Российский боец впервые выйдет в октагон после боя с Макгрегором.