Нурмагомедову подарили именные перчатки с бойцом, выпрыгивающим из клетки
Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил именные перчатки компании Top Boxer. Перчатки Нурмагомедову передал тренер Брендон Гибсон, работающий с Джоном Джонсом.
На левой перчатке изображён Нурмагомедов, выпрыгивающий из клетки. Рисунок повторил прыжок россиянина после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Также на перчатку нанесена фраза российского бойца: «Пришли мне место встречи». На правой перчатке нарисован Нурмагомедов с поднятой вверх рукой.
Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста ESPN Бретта Окамото.
Следующий поединок россиянин проведёт на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Его соперником станет Дастин Порье. Российский боец впервые выйдет в октагон после боя с Макгрегором.
UFC опубликовал официальный постер турнира с Нурмагомедовым и Порье
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