Штырков может провести 12 октября следующий бой с Хьюном
Российский боец ММА Иван Штырков может провести следующий бой 12 октября. Соперником Штыркова, выступающего в японском промоушене Rizin, может стать американец Джейк Хьюн.
«Иван сказал, что хочет провести следующий бой уже в октябре. Мы постараемся договориться с организацией и выполнить его желание», — приводит слова менеджера Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Штырков ушёл из UFC после того, как в допинг-пробе спортсмена были обнаружены запрещённые препараты. Дебютный бой в RIZIN Иван провёл 28 июля, техническим нокаутом он победил представителя Южной Кореи Хун Кима. Хьюн 28 июня также техническим нокаутом нанёс поражение россиянину Виталию Шеметову.
Штырков с победы дебютировал в промоушене Rizin
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