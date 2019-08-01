Штырков может провести 12 октября следующий бой с Хьюном

Российский боец ММА Иван Штырков может провести следующий бой 12 октября. Соперником Штыркова, выступающего в японском промоушене Rizin, может стать американец Джейк Хьюн.

«Иван сказал, что хочет провести следующий бой уже в октябре. Мы постараемся договориться с организацией и выполнить его желание», — приводит слова менеджера Штыркова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Штырков ушёл из UFC после того, как в допинг-пробе спортсмена были обнаружены запрещённые препараты. Дебютный бой в RIZIN Иван провёл 28 июля, техническим нокаутом он победил представителя Южной Кореи Хун Кима. Хьюн 28 июня также техническим нокаутом нанёс поражение россиянину Виталию Шеметову.