Российский кикбоксёр избил свою девушку за отказ сварить суп

Российский боец, финалист Кубка мира по К-1 Виталий Крутолевич избил свою девушку за отказ сварить ему суп, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». По информации источника, спортсмен проживал вместе со своей девушкой Анастасией в Санкт-Петербурге. По словам девушки, пара проживала за её счёт.



В один из дней боец разбудил девушку и немедленно потребовал суп — Анастасия отказалась и получила удар в лицо.



Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах, ей потребовалась операция, и она год проходила курс лечения.



Дело возбудили, но только сейчас девушка благодаря экспертизе смогла доказать, что ей был причинён тяжкий вред здоровью. С большой долей вероятности дело дойдёт до суда.