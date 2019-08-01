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Российский кикбоксёр избил свою девушку за отказ сварить суп

Российский кикбоксёр избил свою девушку за отказ сварить суп
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец, финалист Кубка мира по К-1 Виталий Крутолевич избил свою девушку за отказ сварить ему суп, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». По информации источника, спортсмен проживал вместе со своей девушкой Анастасией в Санкт-Петербурге. По словам девушки, пара проживала за её счёт.

В один из дней боец разбудил девушку и немедленно потребовал суп — Анастасия отказалась и получила удар в лицо.

Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах, ей потребовалась операция, и она год проходила курс лечения.

Дело возбудили, но только сейчас девушка благодаря экспертизе смогла доказать, что ей был причинён тяжкий вред здоровью. С большой долей вероятности дело дойдёт до суда.

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